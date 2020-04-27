РИАМО - 27 апр. Мособлдума планирует внести поправки в главный финансовый документ региона на пленарном заседании 30 апреля, средства будут направлены на обеспечение мероприятий по профилактике коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, расходы в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» планируется увеличить на 21,8 миллиарда рублей.

«Финансирование возрастет на закупку лекарств, оснащение медучреждений оборудованием, оснащение коек, приобретение аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты», – сказал Брынцалов.

Он напомнил, что ранее Мособлдума приняла закон, который позволил ускорить процесс закупок по оснащению коек в больницах для оказания медпомощи больным коронавирусом. Поправками в бюджет на оснащение и переоснащение коечного фонда предусматривается увеличение на 5,4 миллиарда рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее объявил, что на доплату всем специалистам, работающим с коронавирусными больными, будет дополнительно предусмотрено 2,2 миллиарда рублей.

Изменения в бюджет также затронут ряд других госпрограмм – они будут подробно обсуждаться в ходе заседаний профильных комитетов и затем рассмотрены на заседании регионального парламента.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

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- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

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- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

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Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

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- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.