РИАМО - 27 апр. Правительство Московской области и территориальное управление Росимущества подписали соглашение об информационном взаимодействии структур, которое поможет развитию региона, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства имущественных отношений.

Правительство Московской области уже много лет сотрудничает с территориальным управлением Росимущества в вопросах распоряжения и оформления государственного и субъектового имущества.

«Данное взаимодействие помогает развитию Подмосковья. Благодаря совместной работе с территориальным управлением Росимущества, в хозяйственный оборот вовлекаются земельные участки и объекты сельхозназначения, культурной сферы. На территории региона появляются новые производства, объекты социального назначения и автодороги, развиваются территории», - отметил заместитель председателя правительства, министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Подписанное соглашение направлено на создание условий для эффективного управления и распоряжения имуществом на территории Московской области, в том числе, объектами капитального строительства и землями, которые не используются или используются не по назначению.

Эти действия планируют осуществлять через интеграцию федеральной и областной государственных информационных систем. Таким образом, можно будет оперативно обмениваться данными об объектах недвижимости и упростить процедуры оформления сделок с государственным имуществом на территории Подмосковья.

Кроме того, в рамках соглашения также будут оптимизированы процедуры доступа к соответствующим информационным сервисам для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.