РИАМО - 27 апр. Креативный продюсер радиостанции «Звезда» Дмитрий Найденов скончался в возрасте 42 лет, сообщает Газета.ru.

Полторы недели назад мужчина был госпитализирован с пневмонией.

«Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли», — сообщает радиостанция на своей странице в Facebook.

Найденов работал на радиостанции «Звезда» более десяти лет. Он был автором множества выпусков программ «Исторические заметки», «Была история», «Как мы устроены» и многих других.

О месте и дате прощания и похорон Дмитрия Найденова пока не сообщается.