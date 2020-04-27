РИАМО - 27 апр. Правительство Подмосковья за три дня доставило из аэропорта Шереметьево до дома и обсерваторов свыше 200 граждан, вернувшихся из других стран, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В аэропорт Шереметьево прибыло четыре рейса из Ирака, Германии и Казахстана. На бортах находились граждане России.

«Министерство транспорта Московской области встретило и доставило до дома более 50 жителей Москвы и свыше 60 жителей Московской области для соблюдения 14-дневного карантина», — говорится в сообщении.

Также более 80 человек доставили в обсервации Подмосковья. Для 10 человек из ближайших регионов организовали перевозку до дома.

В перевозке пассажиров из аэропорта Шереметьево задействовано более 40 автобусов, предоставленных Минтрансом области. Транспортные средства проходят обязательную дезинфекцию и углубленную санитарную обработку до и после каждого рейса. Водители обеспечены масками, перчатками и антисептиками.

Все прибывшие в страну россияне прошли обязательный трехэтапный санитарный контроль на территории аэропорта.