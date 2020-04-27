РИАМО - 27 апр. По итогам первых проверок нарушений санитарных требований на работающих предприятиях Подмосковья не выявлено, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Инспектирование провели уже в шести муниципалитетах: Балашихе, Домодедове, Дзержинском, Видном, Лобне и Долгопрудном.

«Нарушений санитарных требований выявлено не было, однако не все руководители предприятий разместили декларации о соответствии условий работы санитарно-эпидемиологическим нормам. Также на портале «Госуслуги Московской области» необходимо разместить информацию о количестве работающих сотрудников», — говорится в сообщении.

За невыполнение данной процедуры предприниматели получили устные замечания, при повторном нарушении руководители предприятий могут быть привлечены к административной ответственности.

«Проверки проводятся, чтобы убедиться в обеспечении безопасных условий для работы. В первую очередь инспектирование проводится на тех предприятиях, о которых нам сообщили жители в своих обращениях на горячую линию 0150 и в социальные сети», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Инспектирование начинается с проходных, где работникам должны измерять температуру. Также в помещениях предприятий должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки. Кроме того, дезинфицирующими средствами регулярно должны обрабатывать производственные цеха, административные здания, складские помещения.

Необходимо определить сотрудников, которые будут следить за соблюдением дистанции, часть компаний уже создала для этого оперативные штабы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Если нарушение незначительное, то организации может быть вынесено предупреждение, после чего будет проведена повторная проверка. Более серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических правил могут повлечь применение к работодателю не только административной ответственности, но и уголовной. Предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей, а также приостановление деятельности предприятия до 90 суток.