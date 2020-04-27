РИАМО - 27 апр. Инспекторы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области в рамках проекта «Мемориал» проверили состояние всех подмосковных памятников Великой Отечественной войны ко Дню Победы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

С начала операции «Мемориал» инспекторы проверили 2948 мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья. В результате надзорных действий были выявлены 356 нарушений в содержании вышеуказанных объектов

«Устранено 245 различных нарушений в Талдоме, Клину, Солнечногорске, Химках, Мытищах, Пушкине, Щелкове, Истре, Балашихе, Реутове, Люберцах, Раменском, Воскресенске, Ступине, Домодедове, Ленинском, Серпухове, Протвине, Пущине, Одинцове, Рузе, Волоколамске, Шаховской, Подольске, Лобне и Долгопрудном», - сказал начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>