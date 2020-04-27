РИАМО - 27 апр. В общественном транспорте Подмосковья 26 апреля 21 пассажир был без пропуска, еще 43 пассажира в возрасте 65 лет и старше пытались воспользоваться услугами транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Не совершайте необязательных поездок. Не забывайте оформить пропуск и прикрепить к нему транспортную карту «Стрелка» и соцкарту», - говорится в сообщении.

С 15 апреля в Московском регионе перемещаться на личном и общественном транспорте можно только при наличии цифрового пропуска. С 22 апреля номер автомобиля или транспортной карты нужно привязать к своему цифровому пропуску.

Такие меры введены в рамках борьбы с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.