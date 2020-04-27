РИАМО - 27 апр. На линии единой справочной службы правительства столицы появился голосовой помощник, который расскажет горожанам, как правильно оформить цифровой пропуск на передвижение по городу на транспорте с помощью СМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Абонентам, позвонившим на номер телефона: +7 (495) 777-77-77, нужно будет ответить на несколько вопросов о типе пропуска, документах и транспорте, после чего робот-помощник продиктует им шаблон СМС-сообщения, подходящий для конкретной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.
Чтобы получить пропуск, москвичам нужно будет только вписать в полученный шаблон номер документа, который удостоверяет личность, сведения о транспортном средстве. СМС следует отправить на номер 7377. А в ответ на телефон абонента придет СМС с 16-значным кодом цифрового пропуска.
По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, данная процедура упростит оформление пропуска и поможет москвичам избежать ошибок при отправлении СМС.
«Кроме того, благодаря работе голосового помощника жителям не приходится ждать ответа оператора», — добавил Савицкий.
Еще получить текст СМС для оформления пропуска можно в приложении «Моя Москва», там нужно выбрать сервис «Цифровой пропуск». В данном приложении горожане также могут проверить срок его действия и внести изменения в сведения о машине.
Чат-бот работает и на странице обратной связи на mos.ru. Он может пояснить пользователям, какие существуют способы оформления пропуска, а также выдаст инструкцию с шаблонами СМС для его получения.
В столице действует режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Для передвижения по территории мегаполиса нужно оформить цифровой пропуск.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
27 АПРЕЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самые важные новости дня в карточках
- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома
- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.
- Узнай свою судьбу после карантина!
- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.
- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.
- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.
- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.
- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии