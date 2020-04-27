РИАМО - 27 апр. На линии единой справочной службы правительства столицы появился голосовой помощник, который расскажет горожанам, как правильно оформить цифровой пропуск на передвижение по городу на транспорте с помощью СМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Абонентам, позвонившим на номер телефона: +7 (495) 777-77-77, нужно будет ответить на несколько вопросов о типе пропуска, документах и транспорте, после чего робот-помощник продиктует им шаблон СМС-сообщения, подходящий для конкретной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.

Чтобы получить пропуск, москвичам нужно будет только вписать в полученный шаблон номер документа, который удостоверяет личность, сведения о транспортном средстве. СМС следует отправить на номер 7377. А в ответ на телефон абонента придет СМС с 16-значным кодом цифрового пропуска.

По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, данная процедура упростит оформление пропуска и поможет москвичам избежать ошибок при отправлении СМС.

«Кроме того, благодаря работе голосового помощника жителям не приходится ждать ответа оператора», — добавил Савицкий.

Еще получить текст СМС для оформления пропуска можно в приложении «Моя Москва», там нужно выбрать сервис «Цифровой пропуск». В данном приложении горожане также могут проверить срок его действия и внести изменения в сведения о машине.

Чат-бот работает и на странице обратной связи на mos.ru. Он может пояснить пользователям, какие существуют способы оформления пропуска, а также выдаст инструкцию с шаблонами СМС для его получения.

В столице действует режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Для передвижения по территории мегаполиса нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

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- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.