РИАМО - 27 апр. Подмосковные ученые продолжают изучать частицы с помощью уникального байкальского телескопа Baikal-GVD, очередная экспедиция для оснащения телескопа новым оборудованием завершилась успехом, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экспедиция проходила с 10 февраля по 17 апреля в тяжелых климатических условиях и прошла успешно.

«Baikal-GVD представляет собой отдельные стержни-кластеры, на которых крепятся сферические оптические модули. Чем больше таких стрежней, тем больше мощность телескопа. Новые стержни с оптикой были погружены под воду с замершей в это время года поверхности озера», – отмечается в материале.

Из-под толщи воды телескоп улавливает частицы – нейтрино, несущие информацию из самых дальних уголков вселенной. Эти частицы практически ни с чем не взаимодействуют и поэтому со скоростью света преодолевают огромные космические расстояния, неся в себе информацию об энергетических взрывах в космосе, в результате которых они появились.

«Всего в мире действует три крупных нейтринных телескопа – в Антарктиде, в Средиземном море и у нас – на озере Байкал. Эти телескопы создают глобальную нейтринную сеть, которая изучает одно из наиболее перспективных направлений развития физической науки», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что подмосковные ученые из Дубны вносят огромный вклад в данные исследования.

Фиксировать и изучать частицы с помощью именно подводных телескопов предложил выдающийся советский физик Моисей Марков в далеком 1960 году. В этот период Марков работал в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. ОИЯИ является одним из главных участников и инициаторов проекта байкальского нейтринного телескопа.