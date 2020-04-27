РИАМО - 27 апр. Работы по реконструкции инженерных сетей закончены на территории ВДНХ на северо-востоке Москвы, выдано разрешение на эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Инженерные сети на территории ВДНХ устарели, поэтому потребовалась их реконструкция. Работы выполнили за счет городского бюджета.

«До введения ограничительных мер на строительные работы Мосгосстройнадзором была проведена итоговая проверка объекта, застройщику выдано заключение о соответствии (ЗОС). Благодаря этому стало возможным оформить разрешение на ввод в эксплуатацию», – сказал Олег Антосенко.

Обновленные коммуникации нужны для бесперебойного функционирования существующих зданий и павильонов на ВДНХ. Согласно проекту, было переложено свыше девяти километров теплосетей и 15 километров кабельных линий, а также реконструированы опоры освещения и трансформаторные подстанции.

Также на территории провели реконструкцию сетей водоснабжения и канализования, а также выполнили комплексное благоустройство территории, что не требовало выдачи разрешения на строительство.

Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) семь лет назад стал собственностью Москвы и получил прежнее историческое название – ВДНХ. За это время территория обрела утерянный облик. Снесли незаконные постройки, благоустроена территория, в рабочее состояние приведены знаменитые фонтаны. Отреставрирован и уникальный концертный зал под открытым небом – Зеленый театр.