РИАМО - 27 апр. Началась передача ключей покупателям апартаментов в многофункциональном комплексе The Book на Новом Арбате с учетом соблюдения мер, рекомендованных ВОЗ, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
По словам председателя Москомстройинвеста Анастасий Пятовой, собственникам уже переданы девять апартаментов, еще 11 готовятся к передаче в течение недели.
«Информирование собственников об открытии записи на бесконтактную выдачу ключей проводится по телефону: после получения звонка или сообщения покупатель может записаться в удобное для себя время. Технический и административный персонал объекта полностью соблюдают все необходимые меры безопасности», – сказала Пятова.
Передача ключей проходит в несколько этапов. Собственники могут выбрать один из двух вариантов приемки апартаментов: удаленное подписание акта приема-передачи с использованием электронной цифровой подписи или личный визит по предварительной записи без присутствия третьих лиц.
Общая площадь многофункционального комплекса с апартаментами составляет 30 тысяч квадратных метров.
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27 АПРЕЛЯ
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