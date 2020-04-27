РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 апр. Жители ряда домов на улицах Школьной и Октябрьской в подмосковном Красногорске останутся без холодной воды 28 апреля, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«В связи с проведением ремонтных работ 28 апреля с 9:30 до 17:30 будет отключена подача холодной воды по адресу: улица Школьная, дома №№1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, улица Октябрьская, дома №№1, 2», - говорится в сообщении.

Добавляется, что автоцистерна с питьевой водой будет предоставлена жителям.