РИАМО - 27 апр. В столице согласовали передачу двух участков в Анадырском проезде в аренду для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Два земельных участка площадью 0,13 гектара предоставлены ОАО «Российские железные дороги» в аренду сроком на шесть лет. Решение было принято 23 апреля на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), возглавляемой мэром столицы Сергеем Собяниным.

«На указанных участках планируют разместить объекты железнодорожного транспорта в рамках проекта развития железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Ярославском направлении», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Участки располагаются в Москве в Анадырском проезде в Северо-Восточном административном округе.

На данный момент участки не обременены, на них отсутствуют объекты капитального строительства.