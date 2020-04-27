РИАМО - 27 апр. В выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске и парке «Патриот» в Одинцовском городском округе развернут 3 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Сейчас разворачиваем два больших госпиталя - в «Патриоте» и «Крокусе», каждый на 1,5 тысячи коек. Там будет и кислород, и ИВЛ – вся инфраструктура. Делаем все необходимое и для пациентов с легкой формой заболевания. Считаем, что май будет тяжелым, поэтому стараемся максимально готовить койки», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с врачами.

Он добавил, что в регионе стоит задача провести через КТ как можно больше заболевших прежде, чем госпитализировать.

В Подмосковье продолжают активно привлекать к работе врачей и покупать аппараты ИВЛ, создали необходимый резерв медикаментов, масок, перчаток, защитных костюмов и респираторов.

«Когда мы начинали работу, у нас уходило 7-8 тысяч, а сейчас уже 20 тысяч костюмов в сутки. Все лекарства у нас есть, в том числе «Актемра», запасы которого на 2-3 недели. Продолжаем приобретать гидроксихлорохин, который даем амбулаторно по распоряжению Минздрава РФ», — подчеркнул Воробьев.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.