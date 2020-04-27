РИАМО - 27 апр. За прошлую неделю в Москве составили 153 протокола за нарушения правил социального дистанцирования в магазинах, что в два раза меньше, чем с 13 по 19 апреля, всего с 11 апреля было составлено 504 административных протокола, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства города, руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, общая сумма штрафов за данные нарушения может составить от 37,52 миллиона рублей до 105,2 миллиона рублей. Конечная сумма будет зависеть от вынесенных решений судов.

«Защитные пластиковые экраны у касс, проведение регулярной дезинфекции помещений и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты – весь этот комплекс мер приводит к значительному снижению любых рисков дальнейшего распространения инфекции», - сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что большинство столичных предприятий торговли выполнило требования властей об обеспечении социальной дистанции покупателей. Когда проверки в мегаполисе только начались, то ежедневно составляли порядка 80 протоколов, на сегодняшний день их число сократилось до 20-25.

Немерюк также поблагодарил всех покупателей и предпринимателей, которые с пониманием отнеслись к противоэпидемическим требованиям в Москве.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.