РИАМО - 27 апр. Богослужения в храмах Москвы и Подмосковья будут проходить за закрытыми дверями до особого распоряжения, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

Соответствующее распоряжение патриарха Московского и всея Руси Кирилла также установило ответственность священнослужителей за нарушение запрета допуска граждан в храмы.

Запрет на участие прихожан в службах изначально ввели 11 апреля. Позже его продлили до 28 апреля.

В Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для всех жителей из-за распространения коронавируса. Всего в России зарегистрировано 87 147 случаев заражения, из них в Москве - 45 351 случай, в Московской области - 9 708.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.