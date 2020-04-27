РИАМО - 27 апр. Богослужения в храмах Москвы и Подмосковья будут проходить за закрытыми дверями до особого распоряжения, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.
Соответствующее распоряжение патриарха Московского и всея Руси Кирилла также установило ответственность священнослужителей за нарушение запрета допуска граждан в храмы.
Запрет на участие прихожан в службах изначально ввели 11 апреля. Позже его продлили до 28 апреля.
В Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для всех жителей из-за распространения коронавируса. Всего в России зарегистрировано 87 147 случаев заражения, из них в Москве - 45 351 случай, в Московской области - 9 708.
Текстовая трансляция
27 АПРЕЛЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома
- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.
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- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.
- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.
- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.
- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.
- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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