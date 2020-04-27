РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. В городском округе Мытищи привели в порядок более 11 тысяч квадратных метров территории во время субботника, сообщается на сайте администрации горокруга.

В минувшие выходные в городском округе Мытищи прошел субботник вдоль вылетных магистралей «А-104 Дмитровское шоссе» и М-8 «Холмогоры» на Ярославском шоссе. Данное мероприятие проходило в рамках месячника благоустройства вдоль вылетных магистралей. В порядок приводили не только прилегающие территории к магистралям, но также близлежащие фасады ИЖС, территории рынков, объекты некапитального строительства.

«Мытищинскими коммунальными организациями выполнена уборка более 11 тысяч квадратных метров территории. Организации осуществляли уборку территории, зачистку, ремонт металлических ограждений, а также окраску ограждений и входной группы цоколя. Произвели ремонт садового бортового камня, ремонт, рекультивацию газонов, посадку травы. Также выполнили промывку витрин и вывесок, информационных досок, произвели очистку незаконной рекламы», - говорится в сообщении.

Предприниматели также приняли участие в субботнике. Привели в порядок фасады торговых зданий на рынке ТВК «Дмитровский» на Дмитровском шоссе в Мытищах. А на еще одном торговом объекте по Дмитровскому шоссе ООО «Марфино» провели субботник прилегающей территории, помыли фасады торгового помещения.