РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 апр. В Балашихе приступили к работам по перепрофилированию помещений филиала №3 балашихинской областной больницы в микрорайоне Керамик в инфекционный центр на 190 мест для больных с коронавирусной инфекцией, медучреждение примет первых пациентов до середины мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В самые сжатые сроки предстоит перепрофилирование здания под размещение стационара для больных COVID-19. В корпусе будет проведено разделение на «чистые» и «грязные» зоны с устройством санпропускника, проведен монтаж системы вентиляции и подачи медицинских газов, электромонтажные работы, отделка помещений. Работы будут выполнены за 14 дней», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В настоящее время ведутся работы по демонтажу существующих конструкций, перепланировке помещений. Лечебное учреждение должно быть готово к приему пациентов до середины мая.

Новое отделение будет располагать всем необходимым медицинским оборудованием. В обновленном корпусе будет развернуто 190 койко-мест с кислородом для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Отделения и специалисты, ранее оказывавшие узкоспециализированную помощь, будут переведены в другие стационары, где продолжат принимать жителей. Сегодня это временная мера», - заключается в материале.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.