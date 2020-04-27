РИАМО - 27 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел работу Рублевской станции водоподготовки, в период пандемии системы жизнеобеспечения города работают в особом режиме, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Подача питьевой воды в Москву идет по четырем станциям водоподготовки «Мосводоканала». Воду Москвы-реки очищают и подают Рублевская и Западная, волжскую воду – Восточная и Северная станции.

«Мосводоканал» ввел усиленный режим дезинфекции и ужесточил контроль безопасности питьевой воды. Ежедневно на станциях водоподготовки выполняется более 5 тысяч анализов качества воды», – подчеркнул Собянин.

Из-за введения ограничительных мер, водопотребление в Москве снизилось примерно на 15% по сравнению с обычным уровнем, и в настоящее время составляет около 2,85 миллиона кубических метров в сутки. При этом треть из этого количества подает Рублевская станция.

Здесь установлена высокоэффективная многоступенчатая схема очистки воды. Основным реагентом для обеззараживания является безопасный нетоксичный гипохлорит натрия. Для доочистки используются современные технологии озонирования и мембранной фильтрации.

В период весеннего цветения для улучшения вкусовых свойств питьевой воды дополнительно применяется порошкообразный активированный уголь дозой 5 миллиграмм на литр.

После того, как в столице приняли режим повышенной готовности, на Рублевской станции разработали ряд дополнительных мер по обеспечению стабильности водоснабжения и безопасности питьевой воды.

Поставка реагентов осуществляется строго по графикам. Созданы запасы, обеспечивающие непрерывную работу станции на протяжении двух месяцев.

Всего на станции работает 426 человек, ежесуточно в смену – около 80 человек. За состоянием их здоровья ежедневно следят, у всех перед началом работы измеряют температуру тела.