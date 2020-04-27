РИАМО - 27 апр. В почтовых офисах Подмосковья и Москвы начали устанавливать специальные защитные экраны на операционных окнах, данные меры безопасности принимаются для защиты клиентов и операторов связи, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

При этом все сотрудники почты работают в масках, перчатках.

«Защитные экраны сделаны из специального оргстекла. Они станут дополнительным противовирусным барьером в зоне контакта работника почтового отделения с клиентами. Все ограждения легкие и прочные, их легко дезинфицировать и переносить в случае необходимости», - говорится в сообщении.

В регионе 216 отделений уже были оборудованы защитными стеклами. Еще 391 отделение в столице и 283 в области обеспечат мобильными барьерами из оргстекла до конца апреля. В первую очередь защитные экраны устанавливают в отделения с наибольшим количеством посетителей.

«Мы одинаково беспокоимся о здоровье наших клиентов и сотрудников почтовых офисов, которые постоянно находятся в контакте с людьми. Защитные экраны помогут минимизировать возможность заражения коронавирусом в наших отделениях связи. Также просим отнестись с пониманием к соблюдению дистанции друг с другом в 1,5-2 метра», - напомнил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Он уточнил, что на пол во всех отделениях Московского региона нанесли специальную разметку для соблюдения дистанции.

Во всех отделениях «Почты России» в регионе контролируется самочувствие сотрудников. Регулярно проводится влажная уборка и дезинфекция всех помещений. Все операторы и почтальоны снабжены масками, перчатками, в отделениях установлены санитайзеры для рук.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

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