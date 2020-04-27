РИАМО - 27 апр. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил коллег с Днем российского парламентаризма, который отмечают ежегодно 27 апреля.

«Именно 27 апреля в 1906 году начала работу Государственная дума. Поздравляю федеральных, региональных и муниципальных коллег с нашим профессиональным праздником!» - написал он на своей странице в Instagram.

Брынцалов пожелал коллегам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в законотворчестве.

День российского парламентаризма был учрежден 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В качестве даты празднования выбрано 27 апреля, поскольку в этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — первый в истории страны демократический институт. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный совет.