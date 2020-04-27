РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 апр. Подъезды в многоквартирном доме в микрорайоне ЦОВБ Балашихи обработали после обращения жителей округа к депутату Мособлдумы Тарасу Ефимову в ходе онлайн-приема, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

В понедельник Ефимов провел онлайн прием по скайпу и телефону для жителей Балашихи. Жильцы дома №12 микрорайона ЦОВБ Балашихи обратились к депутату с просьбой провести дополнительную дезинфекцию подъездов, отметив, что в режиме пандемии необходима более тщательная санобработка.

«Тарас Ефимов позвонил руководителю управляющей компании с просьбой обратить внимание на качество уборки подъездов и прислать фотоотчет. По завершению приема, заместитель генерального директора управляющей компании «Квант-7» Михаил Пшеннов прислал депутату фото подъездов дома №12 микрорайона ЦОВБ, в которых были проведены дополнительные работы по дезинфекции по поручению жителей», - говорится в сообщении.

Всего в ходе дистанционного приема Тарас Ефимов разобрал пять обращений. Вопросы также касались предоставления материальной помощи гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в период пандемии. Совместно с управлением социальной защиты средства заявителям будут выделены после предоставления необходимых документов.

Одно из обращений поступило и от директора МУП «Теплосеть» Евгения Ожегова с ходатайством о начале строительства газовой котельной в микрорайоне Северный Балашихи.

«Вопрос запуска строительства новой теплогенерации в бывшем военном городке действительно стоит остро. Здание котельной 1956 года морально и физически устарело. Уже выполнен проект новой котельной на 20 МВт, который получил положительную экспертизу. Обязательно приедем на объект, а также обратимся в министерство жилищно-коммунального хозяйства региона», - заключил Ефимов.