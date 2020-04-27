РИАМО - 27 апр. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Звание присвоено за «особые трудовые заслуги перед государством и народом», — говорится в сообщении.

Леонид Рошаль — советский и российский педиатр и хирург, профессор, общественный деятель. Президент и директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты, детский доктор мира.

Имеет множество наград, среди которых — орден Мужества за самоотверженность при спасении людей во время теракта на Дубровке.