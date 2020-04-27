РИАМО - 27 апр. Здание торгово-делового центра ввели в эксплуатацию в Солнечногорске на улице Банковской, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В прошлом году на этом месте был выявлен самовольно возведенный объект незавершенного строительства, планировавшийся под размещение торгово-делового центра. В отношении этого объекта провели работы и решили достроить его.

«В настоящее время объект уже введен в эксплуатацию, с него снят статус недостроя. В торгово-деловом центре будут размещены помещения для магазина и офисов. Общая площадь объекта составляет чуть более 1200 квадратных метров», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Специалисты также провели работы по благоустройству прилегающей территории – обустроили паркинг и тротуары для безопасного движения пешеходов.

Более чем за два года на территории городского округа Солнечногорск выявлено 113 объектов незавершенного строительства, из них 78 объектов самовольного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 29 объектов, что составляет 26% от общего количества. Указанная работа ведется и в настоящее время.