РИАМО - 27 апр. В ближайшие дни для подписчиков Instagram-канала «Московские сезоны» пройдут онлайн-воркшопы, посвященные спорту и кулинарии, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий.

«28 апреля все желающие смогут приготовить пасту с домашним соусом песто вместе с шеф-поваром Юрием Книжником и digital-продюсером Сергеем Санжарой, а 1 мая – потренироваться в компании самого успешного регбиста России Юрия Кушнарева и звезды сериала «Воронины» Марией Ильюхиной!» - отмечается в материале.

Прямые интерактивные трансляции способны подарить живое общение в условиях карантина. 28 апреля в 13:00 и 1 мая в 15:00 «Московские сезоны» и телеканал «ЧЕ!» проведут онлайн-воркшопы в необычном формате интерактивных совместных эфиров. Оба эфира – кулинарный мастер-класс и тренировка–продлятся от 30 минут до часа.

Посмотреть трансляции можно в аккаунте: https://www.instagram.com/moscowseasons/.