РИАМО - 27 апр. Работы по строительству пяти корпусов второй очереди больницы в московской Коммунарке завершены почти на 50%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
В настоящий момент в активной фазе находится возведение амбулаторного, детского и инфекционного корпусов, родильного дома и подстанции скорой медицинской помощи.
«Дальше всего работы продвинулись по инфекционному корпусу – 60%, готовность подстанции скорой помощи оценивается в 63%, а строительство вертолетной площадки для доставки больных в 70%», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что больница с роддомом в Коммунарке будет самым крупным медицинским центром в новой Москве и одним из крупнейших в России.
Кроме того, в медучреждении появится также корпус лучевой терапии для онкологических больных и на данный момент специалисты приступили к разработке проекта.
При том все корпуса медцентра строятся по индивидуальным проектам. Больница будет иметь самые современные диагностические возможности, здесь будет все необходимое для оказания качественной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Между тем, одним из преимуществ нового центра является его транспортная доступность – станции Сокольнической ветки метро «Ольховая» и «Коммунарка» – находятся в шаговом доступе.
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27 АПРЕЛЯ
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- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.
- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.
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- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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