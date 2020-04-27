РИАМО - 27 апр. Работы по строительству пяти корпусов второй очереди больницы в московской Коммунарке завершены почти на 50%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В настоящий момент в активной фазе находится возведение амбулаторного, детского и инфекционного корпусов, родильного дома и подстанции скорой медицинской помощи.

«Дальше всего работы продвинулись по инфекционному корпусу – 60%, готовность подстанции скорой помощи оценивается в 63%, а строительство вертолетной площадки для доставки больных в 70%», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что больница с роддомом в Коммунарке будет самым крупным медицинским центром в новой Москве и одним из крупнейших в России.

Кроме того, в медучреждении появится также корпус лучевой терапии для онкологических больных и на данный момент специалисты приступили к разработке проекта.

При том все корпуса медцентра строятся по индивидуальным проектам. Больница будет иметь самые современные диагностические возможности, здесь будет все необходимое для оказания качественной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Между тем, одним из преимуществ нового центра является его транспортная доступность – станции Сокольнической ветки метро «Ольховая» и «Коммунарка» – находятся в шаговом доступе.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

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- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.