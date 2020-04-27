РИАМО - 27 апр. Следователи устанавливают причину происшествия, в ходе которого погибла 30-летняя женщина, а также серьезно пострадал ее 25-летний сожитель в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«25 апреля на лестничной клетке в многоэтажном доме, расположенном в деревне Горки Ленинского городского округа, было обнаружено тело 30-летней женщины со множественными колото-резаными ранениями в области головы, туловища и конечностей», – отмечается в материале.

Также из квартиры, расположенной в том же подъезде, госпитализировали 25-летнего сожителя погибшей. У мужчины выявили множественные колото-резаные ранения шеи с проникающим ранением грудной клетки.

По данному факту правонарушения следственный отдел организовал доследственную проверку.

В данный момент проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Начата судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.