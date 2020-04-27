РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. В одном из домов на Вокзальной улице в Подольске временно снизили подачу тепла из-за ремонтных работ в понедельник, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница Единой дежурной диспетчерской службы в округе.

В редакцию горпортала «РИАМО в Подольске» обратился житель многоквартирного дома №2 по улице Вокзальная, который сообщил об отсутствии отопления в доме.

«Действительно, в понедельник (27 апреля - ред.) на котельной проводились ремонтные работы. Они задевали дома на другом участке. Но так как рабочие стали заполнять трассу, то давление в данном доме снизилось. Тепло вернется в ближайшее время», - сказала сотрудница.