РИАМО - 27 апр. Оборот розничной торговли в России в марте 2020 года вырос с 4,6% до 5,6% в годовом выражении, до 2,9 триллиона рублей, сообщает Газета.ru.

«С начала года (январь - март) показатель вырос на 4,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 8,18 триллиона рублей», — говорится в сообщении.

В прошлом месяце оборот розничной торговли на 95,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,8% (в марте 2019 года - 94,8% и 5,2% соответственно).

В марте текущего года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,4%, непродовольственных товаров — 51,6%.