РИАМО - 27 апр. В подмосковных Котельниках Сергея Жигалкина назначили временно исполняющим обязанности главы городского округа, в Щелкове временно исполняющим обязанности главы стал Андрей Булгаков, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Подмосковья.

«Глава городского округа Щелково Горелов Сергей Викторович досрочно сложил полномочия по собственному желанию 27 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Андрей Булгаков занимал пост первого замглавы администрации Щелкова. До этого он был главой Котельников.

Булгаков занимал пост главы Котельников с ноября 2018 года, с мая по ноябрь он был временно исполняющим полномочия главы городского округа. Ранее он занимал пост заместителя главы администрации городского округа и курировал вопросы социальной сферы.

Сергей Жигалкин, который приступил с понедельника к временному исполнению полномочий главы Котельников, ранее был первым заместителем главы администрации округа.

Жигалкин на своем предыдущем посту в администрации Котельников курировал деятельность отдела по строительству, архитектуре и рекламе, отдела по транспорту, связи и дорожному хозяйству, отдела по распределению жилой площади, отдела управления имущественно-земельными отношениями.