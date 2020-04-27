РИАМО - 27 апр. Сотрудники, работающие на подряде в московских коронавирусных стационарах, получат доплаты от властей столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города.

В ряде московских медицинских учреждений некоторые виды работ переданы на аутсорсинг - их исполняют представители частных организаций по контрактам, например, клининг. Через подрядные организации к работе в ряд больниц также приглашен младший медперсонал.

«Вопрос выплат сотрудникам в этом случае регулируется на уровне самих подрядных организаций. Специалистам, не входящим в штат государственной медицинской организации, не полагаются федеральные и городские доплаты за особый и напряженный режим работы», — отмечается в материале.

При этом правительство столицы приняло решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают непосредственно в ковидных корпусах.

Средства, равные сумме федеральных и городских доплат, положенных медработникам, доведут до подрядных сотрудников. Выплаты произведут с учетом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала их работы в больнице.

Кроме того, столичный Депздрав также прорабатывает вопрос обеспечения сотрудников подрядных организаций средствами индивидуальной защиты. В настоящий момент обеспечение работников защитой — масками, перчатками, костюмами — является ответственностью подрядчика.

Ранее правительство РФ утвердило доплаты медикам, которые работают с Covid-пациентами. Врачи получат по 80 тысяч рублей ежемесячно, средний персонал — по 50 тысяч рублей, младший — по 25 тысяч рублей. Врачи бригад скорой помощи получат по 50 тысяч рублей, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей.

Из городского бюджета московские врачи получат по 70 тысяч рублей, средний медперсонал — 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие работники — 30 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.