РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Жители Подольска 29 апреля в режиме онлайн смогут узнать о том, как получить правовую помощь во время самоизоляции, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель уполномоченного по правам человека в Подмосковье в Подольске Екатерина Попова.

«В настоящее время жителей интересуют вопросы о мерах соцпомощи малоимущим семьям, пожилым, а также лицам, потерявшим заработок в связи с сокращениями и увольнениями на предприятиях. Самая болезненная ситуация складывается у тех категорий граждан, которые не имеют возможности получать своевременную и актуальную информацию. Так, в Подольске 29 апреля в 12:00 пройдет пресс-конференция «Правовое просвещение граждан в условиях самоизоляции», принять участие в которой смогут все желающие. В ходе пресс-конференции будут освещены механизмы получения правовой помощи, особенностей ее получения в настоящее время, а также основные направления ее оказания», - сказала Попова.

Мероприятие будет проводить Попова совместно с представителями администрации округа, а также председателем общественной палаты округа Андреем Панариным и руководителем Единого центра оказания бесплатной правой помощи Арсеном Дарбиняном. Проходить конференция будет на сайте:.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.