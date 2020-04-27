РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. В подмосковных Люберцах очистили берег реки Пехорка, вывели восемь кубометров отходов, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

Администрация горокруга Люберцы провела очистку береговой защитной полосы реки Пехорка в районе улиц Гоголя и Транспортная.

«Собрано более 8 кубометров бытовых отходов. В связи с эпидемией Covid-19 работниками были соблюдены все требования личной гигиены с соблюдением необходимой дистанции при проведении работ», - говорится в сообщении.