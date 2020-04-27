РИАМО - 27 апр. Специалисты полностью завершили работы по реставрации памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, с монумента демонтировали строительные леса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Решение о реставрации было принято в конце прошлого месяца. Почти все работы были завершены до введения режима самоизоляции в городе.

«В настоящий момент все работы закончены, сегодня специалисты демонтировали строительные леса, и тот самый памятник работы Вячеслава Клыкова, являющийся визитной карточкой Манежной площади, вернулся на свое историческое место», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

За это время реставраторы привели в порядок каркас скульптуры, очистили поверхность из бронзы, сохранив авторский рельеф памятника. Кроме того, провели монтаж скульптуры, проварку мест технологических швов, патинирование фрагментов, зачеканку швов по плинту.

В реставрационных работах участвовали и наследники автора памятника — скульптора Вячеслава Клыкова. Они сами выступили за то, чтобы принять участие в реставрации.

«Видно, что реставрация памятника проводилась профессионально: после проведения работ по очистке поверхности из бронзы полностью сохранен авторский рельеф произведения, а последующее грамотное патинирование придало скульптуре даже лучший вид, чем до демонтажа», — отметил сын и правообладатель авторского права скульптора Михаил Клыков.

Работы были выполнены в кратчайшие сроки. В преддверии Дня Победы легендарный памятник вновь украшает Манежную площадь.

Монумент был выполнен скульптором Вячеславом Клыковым в 1995 году к 50-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Его установили на Манежной площади 8 мая 1995 года.

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