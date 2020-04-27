РИАМО - 27 апр. В ходе рейдов в Московской области по пресечению режима самоизоляции за неделю было выявлено 1764 нарушителя, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

Сотрудники Госадмтехнадзора и полиции проводят рейды по пресечению попыток нарушения режима самоизоляции, введенного в Московской области. В течение недели их провели во всех крупных муниципальных образованиях региона.

«В результате рейдов выявлено 1312 физических и 452 юридических лица, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности», — отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Самое большое число нарушителей среди физлиц зафиксировано в Балашихе (201), Реутове (189), Химках (174), Одинцове (102), Солнечногорске (90), Красногорске (87), Котельниках (65), Ленинском округе (55), Люберцах (53), Наро-Фоминске (45), Долгопрудном (44), Пушкине (39) и Дзержинском (34).

Среди юрлиц больше всего нарушителей выявили в Солнечногорске (99), Красногорске (95), Реутове (40), Волоколамске (35), Химках (32), Долгопрудном (26), Наро-Фоминске (25) и Павловском Посаде (24).

Сотрудники надзорных органов патрулировали общественные пространства в регионе, проверяли наличие у граждан цифрового пропуска на передвижение по городу. Также в рамках рейдов привлекались к ответственности нарушившие запрет на деятельность объекты торговли и услуг.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.