РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 апр. Почти 6,7 тысячи мешков мусора и 180 кубометров валежника собрали в подмосковном Красногорске за время субботников с 13 апреля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В горокруге Красногорск за время ежегодной весенней уборки, которая проходила с 13 по 23 апреля, собрано почти 6,7 тысячи мешков мусора и 180 кубометров валежника. В наведении чистоты на улицах приняли участие сотрудники подрядных организаций, МБУ «КГС», парков Красногорска, управляющих организаций и Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес», - говорится в сообщении.

Жителей в нынешнем году к субботникам не привлекали из-за неблагоприятной эпидситуации.

«Отдельные слова благодарности я хочу сказать нашим подрядным организациям, которые предоставляли транспорт и рабочую силу дополнительно к тем объемам, которые предусмотрены контрактами. Это компании ООО «Эко-город», ООО «Дорсервис», ООО «Эко-сервис», ООО «Оникс», ООО «ГСС Госстройсервис», ИП Лунев», - отметила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В понедельник привели в порядок территорию между селом Ильинское и деревней Глухово, вдоль Ильинского шоссе.

«Протяженность участка составляет 840 метров, общая площадь 17 тысяч квадратных метров. На сборе и вывозе листвы, веток и мусора, а также опиловке деревьев задействовано 50 человек», - заключается в материале.