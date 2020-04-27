РИАМО - 27 апр. В небо над подмосковным Серпуховом на воздушном шаре подняли большой баннер площадью в несколько десятков квадратных метров с изображением Иисуса Христа, сообщается на сайте Федерации бокса России.

Акцию провела Федерация бокса РФ, она приурочена к празднику Красной горки, который отмечают в первое воскресенье после Пасхи. Идейным вдохновителем акции стал генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев.

«Федерация бокса России поздравляет всех православных с церковным праздником Красной горки! Желает здоровья, мира, любви и добра!» — говорится в сообщении.

Свидетелями необычного явления стали десятки тысяч жителей города и его окрестностей.

Ранее Федерация бокса России уже проводила подобные акции. Образ Христа запускали в небо в Каменске-Уральском.