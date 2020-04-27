РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. В подмосковных Люберцах на базе Красковской больницы создадут инфекционный стационар, в котором оборудуют более 360 коек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В понедельник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход работ по реконструкции и перепрофилированию Красковской больницы в инфекционный стационар.

«При поддержке правительства Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева в округе проводятся масштабные работы по реконструкции и перепрофилированию Красковской больницы в инфекционный стационар. Ежедневно на объекте трудятся порядка 800 специалистов в круглосуточном режиме. Здесь будет дополнительно создано более 360 коек, оборудованных по стандарту COVID-19, 100 из них будут реанимационными с аппаратами ИВЛ», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что финансируется проект из областного бюджета. Первых пациентов стационар примет уже в середине мая.

«Сроки работ максимально сжаты, но времени на размышления у нас нет. Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим медикам в борьбе с болезнью. Но многое зависит и от нас самих. Дорогие друзья, я убедительно прошу вас, не нарушайте режим самоизоляции! Ваши усилия не сравнятся с теми, которые каждый день прикладывают врачи, спасая жизни людей!» - отметил Ружицкий.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.