РИАМО - 27 апр. В Московской области временно приостановлено посещение детских домов кандидатами в приемные родители и законными представителями детей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, следует из распоряжения министерства здравоохранения региона, опубликованного на сайте правительства Подмосковья.
«Обеспечить информирование руководителей организаций для детей-сирот о запрете посещения воспитанников организаций для детей-сирот законными представителями детей и кандидатами в приемные родители», - говорится в документе.
Также для руководителей данных организаций выпустили алгоритм действий при выявлении у воспитанников признаков простуды или коронавируса.
Еще все поступившие в детдома ребята будут проходить обязательный 14-дневный карантин. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников в детдомах до особого распоряжения.
В учреждения для сирот поставят необходимый запас средств индивидуальной защиты.
В регионе с начала пандемии было подтверждено 9708 случаев заражения коронавирусом. Вылечили 319 человек, скончался 71 пациент.
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Текстовая трансляция
27 АПРЕЛЯ
- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.
- Узнай свою судьбу после карантина!
- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.
- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.
- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.
- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.
- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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