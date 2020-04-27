РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Полицейские Подольска задержали водителя такси по подозрению в краже банковской карты у пассажира, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 41-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестный, находясь в салоне автомобиля такси, похитил его банковскую карту и снял с нее денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 32-летний уроженец Средней Азии, работающий водителем такси. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невызде и надлежащем поведении.