РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 апр. В подмосковной Балашихе разыскивают 9-летнего мальчика, который в понедельник вышел из дома и не вернулся, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Максим Харитонов, 9 лет, микрорайон Железнодорожный Балашихи. 27 апреля 2020 года ушел из дома в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

Рост мальчика 143 сантиметра, он нормального телосложения, глаза карие, волосы русые. Был одет в темно-синюю куртку, серые штаны, бежевые высокие кроссовки, красную шапку.

Волонтеры поискового отряда просят всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.