РИАМО - 27 апр. На юге Москвы задержан 38-летний мужчина, который нарушил режим самоизоляции и напал на полицейского, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел улице Лестева накануне. Полицейские заметили четверых граждан, распивающих алкоголь на детской площадке и нарушавших режим самоизоляции.

«На законные требования полицейских прекратить нарушения указанные лица не реагировали, а находившаяся при них собака без поводка и намордника укусила полицейского за руку», — говорится в сообщении.

Полицейские предложили нарушителям проследовать в отделение полиции, но один из них попытался скрыться и несколько раз ударил сотрудника полиции, однако был задержан.

В отношении всех четверых граждан составлены протоколы об административных правонарушениях. Пытавшийся скрыться и оказавший сопротивление мужчина был доставлен в больницу, откуда после оказания помощи был отпущен. Материалы проверки по факту нападения на полицейского направлены в органы следствия, которыми было принято процессуальное решение.

Двое полицейских с травмами также обратились к медикам и после осмотра продолжили службу.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.