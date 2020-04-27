РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. В подмосковных Люберцах 1 205 человек получают пособия по безработице, сообщил директор Центра занятости населения Станислав Вдовин.

«В центре занятости на 30 марта состояло на учете 1 679 человек, на сегодняшний день - 2 705 человек. Получают пособия 1 205 человек. Вакансий на 30 марта было 1 305, на сегодняшний день - 801. В основном требуются медицинские работники и работники в автопарки. Все безработные сами приходят по записи или заполняют заявления на портале «Работа в России», - сказал Вдовин.

По его словам, получить пособие могут только те, кто прописаны в Люберцах.