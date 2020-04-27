РИАМО - 27 апр. Юрист Катя Гордон прокомментировала новость о том, что на ее адвокатскую контору «Гордон и сыновья» подала в суд собственная клиентка, сообщает Nation News.

Она подчеркнула, что за весь ее опыт работы на нее подавали в суд три раза.

«Дело в том, что в любой сфере услуг есть такое понятие, как потребительский терроризм. В одном случае отель, получив услуги, в дальнейшем подал иск, пытаясь вернуть деньги, а также пытался доказать, что он случайно их перечислил. Мы, конечно, выиграли это дело», - сказала Гордон.

Кроме того, юрист вспомнила случай в Пензе, когда без всяких уведомлений с ней начала судиться женщина, просившая их помочь с деньгами, которые она отдала гадалке.

«Тот суд мы тоже выиграли, но она заблокировала наш счет. В 99% случаев, когда клиент недоволен, любой юрист или адвокат расходится с ним полюбовно», - считает Гордон.

Также юрист прокомментировала иск, который против нее подала недовольная клиентка. На него отвечать Гордон не будет и уверена, что победа будет на ее стороне.

«Я предлагала как-то помочь этой женщине, но когда человек настроен агрессивно, и когда он изначально лжет, а я утверждаю, что этот случай связан с ложью, то даже возврат денег может трактоваться против меня», - сказала юрист.