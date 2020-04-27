РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 апр. Флешмоб к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне запустила дирекция парков Балашихи, жителям округа предложили выложить в своих аккаунтах фото- и видеопоздравления в адрес ветеранов, сообщается в Instagram-аккаунте дирекции парков.

«Приближается самый главный праздник в истории и жизни нашей страны – День Победы. День, который не забудут наши дедушки и бабушки, никогда не должны забывать и мы с вами. Кажется, не хватит всех слов благодарностей на всех языках мира, чтобы сказать спасибо за это небо Героям. В честь приближающегося Дня Победы объявляем новый флешмоб #ПехоркаоПобеде. Это могут быть поздравления в прозе, добрые слова в адрес ветеранов, стихи», – говорится в сообщении.

Во флешмобе может принять участие любой желающий. Для этого необходимо выложить фото- и видеопоздравления с 9 Мая в своих аккаунтах, отметить @parkibalashihi с обязательным хештегом #ПехоркаоПобеде.

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