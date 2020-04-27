РИАМО - 27 апр. Недостоверные данные могли стать причиной аннулирования цифровых пропусков для работающих москвичей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что из-за сбоя с аннулированием пропусков столкнулись бизнесмены и журналисты.

«Сообщения об аннулировании цифровых пропусков для работающих не являются сбоем. Сведения, указанные при оформлении пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в Федеральной налоговой службе. Если ИНН указан некорректно, цифровой пропуск аннулируется», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, правительство столицы совместно с федеральными органами власти начало проверку сведений о том, работает ли человек в организации, указанной при оформлении пропуска. Если информация не подтверждается, пропуск также аннулируется

Москвичам, у которых аннулировали рабочий пропуск, порекомендовали обратиться к своему работодателю. При экстренной ситуации граждане могут воспользоваться разовым пропуском, который оформляется на один календарный день.

По словам представителя пресс-службы, руководители организаций могут сами проверить цифровые пропуска у сотрудников с помощью онлайн-сервиса на портале.

В Москве действует режим самоизоляции для всех жителей. Для перемещения на любом виде транспорта по городу необходим цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.