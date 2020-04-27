РИАМО - 27 апр. В рейтинге Telegram-каналов по цитируемости в российских СМИ в марте девятое место занял канал подмосковного оперативного штаба по коронавирусу, согласно данным «Медиалогии».

Первое место рейтинга занял канал Mash. На втором месте оказался Telegram-канал оперативного штаба Москвы по коронавирусу. СМИ часто цитировали сообщение канала о том, что в Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Тройку лидеров замкнул Telegram-канал Baza.

Рейтинг построен по количеству цитат Telegram-каналов в российских СМИ. В его основу легла база СМИ, в которую входят свыше 56 тысяч различных источников: телеканалы, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки в СМИ, аффилированных с Telegram-каналами.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.