РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Дорожники заделали ямы по ряду адресов в микрорайоне Львовский Подольска, в настоящее время горожане могут предложить дороги для включения в план работ на 2021 год, сообщается на сайте администрации округа.

«В соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в микрорайоне Львовский подрядной организацией проведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам Красной, Железнодорожной, Садовой, Садовому проезду, Пролетарской и другим», - говорится в сообщении.

На портале «Добродел» проходит сбор предложений по включению дорог в план ремонта на 2021 год. Голосование двухэтапное: сбор предложений проводится с 1 апреля по 31 мая, а голосование - с 1 июля по 31 августа. В перечень будут включены дороги, которые предложили жители в первом этапе, а также участки, отобранные профильными ведомствами Московской области.

В настоящее время жители округа предложили для ремонта дороги более чем по 1,2 тысячи адресов. Принять участие в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг.