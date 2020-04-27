РИАМО - 27 апр. За прошлую неделю полицейские проверили свыше 351 тысячи транспортных средств в Подмосковье на наличие пропусков в условиях самоизоляции по коронавирусу, при въезде в крупные города региона организовано 84 временных поста, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«На прошлой неделе сотрудниками Госавтоинспекции проверено 351,3 тысячи транспортных средств, из них 3,8 тысячи были без пропусков», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

За неделю полицейские составили около 2 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции. Больше всего нарушений выявили в Раменском (153), Люберцах (136) и Щелкове (88). Нарушителей также поймали в Коломне (85) и Богородском городском округе (89). Меньше всего протоколов составили в Волоколамске, Кашире, Электростали, Подольске и Королеве.

Средний индекс самоизоляции в Подмосковье в период с 20 по 26 апреля составил 3,2. Самый высокий индекс в этот период держался в Лобне (3,7), Королеве (3,6), Балашихе (3,5), Красногорске (3,5), Одинцове (3,5), Люберцах (3,5), Лыткарине (3,5).

Низкий индекс отметили в Ногинске (2,8), Солнечногорске (2,8), Клину (2,8), Ступине (2,8), Дубне (2,9), Дмитрове (2,9), Котельниках (2,9).

«В муниципалитетах с низким индексом самоизоляции будет продолжена активная работа с населением сотрудниками правоохранительных органов, представителями администрации, Административно-пассажирской инспекцией Московской области и инспекторами Госадмтехнадзора», – заключил Каратаев.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.