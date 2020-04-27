РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Наряды патрулирования по городскому округу Люберцы планируют усилить, об этом сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Погода налаживается, понятно, что жители устали от самоизоляции. Для того, чтобы нам перейти к обычной жизни, эти самоограничения должны работать в полную силу. Надо набраться терпения и переждать, необходимо усилить патрули и требования. Есть индекс самоизоляции, мы его держали, но боюсь, что будем падать вниз», - сказал Ружицкий.

По его словам, по всей Московской области разворачиваются дополнительные койки для больных, медицина работает в усиленном режиме.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.